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ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt IAG nach Zahlen auf 'Outperform'

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International Consolidated Airlines S.A.
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (International Consolidated Airlines) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Das operative Ergebnis der Fluggesellschaft habe den Konsens-Median etwas übertroffen, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Treibstoffkosten hätten das Zahlenwerk der British-Airways-Mutter aber wie erwartet weiterhin belastet./ck/rob/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:50 / UTC

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16:11 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
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16.07.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research