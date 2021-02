ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Infineon auf 'Outperform' - Ziel 35 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Analyst Stacy Rasgon beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit der knappen Versorgung der Autoindustrie mit Halbleitern. Die wichtigste Frage sei nun die Nachhaltigkeit dieser Situation und die Sorge vor Überbestellungen. Für Infineon sei es aber von Vorteil, dass der deutsche Konzern die meisten Chips in eigenen Werken fertigt./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2021 / 04:46 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------