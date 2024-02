ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Just Eat Takeaway auf 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Just Eat Takeaway (Just Eat Takeawaycom) nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Essenslieferant habe zur Vorlage seiner Jahreszahlen eine eher verwirrende und schwache Prognose für 2024 abgegeben, schrieb Analyst William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Details über die Geschäftsentwicklung der einzelnen Segmente würfen Fragen auf. Alles in allem dürften die Aussagen nicht gut aufgenommen werden. Der einzige Lichtblick ist Woods zufolge der freie Barmittelzufluss, der im zweiten Halbjahr positiv gewesen sei und besser als erwartet./ck/bek

