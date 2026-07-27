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ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt L'Oreal auf 'Market-Perform' - Ziel 405 Euro

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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal (LOréal) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 405 Euro belassen. Callum Elliott attestierte dem Kosmetikkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein starkes Zahlenwerk. Nach einer herausfordernden Zeit präsentiere sich das Unternehmen wieder in Bestform./rob/tih/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:58 / UTC

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21:16 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
21:01 LOréal Outperform RBC Capital Markets
21:01 LOréal Market-Perform Bernstein Research
28.07.26 LOréal Buy UBS AG
27.07.26 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.