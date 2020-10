ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Lufthansa auf 'Market-Perform' - Ziel 10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) der Fluggesellschaft habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer ersten Reaktion am Dienstag. Das Unternehmen verfüge über ein gutes Liquiditätspolster, um die Corona-Krise bis zum nächsten Sommer zu überstehen./la/he/ck

