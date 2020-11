ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Lufthansa auf 'Market-Perform' - Ziel 8,60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach detaillierten Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8,60 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe insbesondere beim Liquiditätsverbrauch positiv überrascht, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im vierten Quartal aber könnte das Unternehmen wieder mehr Geld verbrennen. Mit Blick auf die laufende Umstrukturierung des Unternehmens habe es derweil nur eine begrenzte Anzahl an Details gegeben./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2020 / 00:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC