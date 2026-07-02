ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Michelin auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro

27.07.26 23:19 Uhr

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 18:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 18:07 / UTC

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin ( Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) ) nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Harry Martin schrieb in einem am Montag vorliegenden Ersturteil, der Reifenhersteller habe den Analystenkonsens mit dem operativen Ergebnis (Ebit) und dem Free Cashflow ganz leicht übertroffen. Er habe dies im Vorfeld schon so modelliert und sieht daher keinen Grund für mehr Optimismus./tih/he

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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