ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Michelin auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin (Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)) nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Harry Martin schrieb in einem am Montag vorliegenden Ersturteil, der Reifenhersteller habe den Analystenkonsens mit dem operativen Ergebnis (Ebit) und dem Free Cashflow ganz leicht übertroffen. Er habe dies im Vorfeld schon so modelliert und sieht daher keinen Grund für mehr Optimismus./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 18:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 18:07 / UTC
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Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.07.26
|Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research