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ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt MTU auf 'Outperform' - Ziel 450 Euro

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MTU Aero Engines AG
361.40 EUR 11.50 EUR 3.29 %
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat MTU (MTU Aero Engines) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Triebwerkherstellers Ende November dürfte die Schätzungen für 2030 steigen lassen, schrieb Adrien Rabier in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Aktie bleibt sein bevorzugter Branchentitel, eine "Best Idea", für das zweite Halbjahr 2026./rob/gl/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 17:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 05:00 / UTC

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Datum Rating Analyst
09:11 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
22.09.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
17.09.26 MTU Aero Engines Sell UBS AG
14.09.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.

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