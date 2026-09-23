ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt MTU auf 'Outperform' - Ziel 450 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat MTU (MTU Aero Engines) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Triebwerkherstellers Ende November dürfte die Schätzungen für 2030 steigen lassen, schrieb Adrien Rabier in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Aktie bleibt sein bevorzugter Branchentitel, eine "Best Idea", für das zweite Halbjahr 2026./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 17:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 05:00 / UTC
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