ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Netflix auf 'Outperform' - Ziel 1390 Dollar

26.08.25 10:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
1.051,00 EUR 2,00 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Streaming-Markt bleibe in Bewegung - in die richtige Richtung, schrieb Laurent Yoon am Dienstag in seinem Quartalsupdate. Netflix bleibe unangefochtener Marktführer, auch wenn Youtube etwas aufgeholt habe./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 04:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 04:31 / UTC

