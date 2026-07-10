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ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Nike auf 'Outperform' - Ziel 72 Dollar

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NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 US-Dollar belassen. Das Geschäftsjahr 2026/27 sei ein Übergangsjahr für den Sportartikelkonzern, schrieb Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Bereich Lifestyle dürfte einen leichten Rückgang verzeichnen, bis der Abverkauf von Restbeständen abgeschlossen sei und im Frühjahr neue Ware eintreffe./rob/edh/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 03:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 04:01 / UTC

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16:21 Nike Outperform Bernstein Research
03.07.26 Nike Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Nike Overweight Barclays Capital
01.07.26 Nike Kaufen DZ BANK
01.07.26 Nike Outperform Bernstein Research