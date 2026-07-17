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ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Nike auf 'Outperform' - Ziel 72 Dollar

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NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 US-Dollar belassen. Analystin Aneesha Sherman verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der US-Sportartikelhersteller nach Angaben der zwei wichtigsten Vertriebspartner in China, TopSports und Pou Sheng, die Online-Liefermengen an diese aktiv reduziert. Zudem wolle Nike von Januar 2027 an den Online-Verkauf über von Vertriebspartnern betriebene Shops einstellen. Sherman schrieb dazu, dass dieser Schritt Teil der Bemühungen von Nike sei, den Online-Vertrieb in China von qualitativ minderwertigen Verkaufsaktivitäten zu bereinigen./ck/rob/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:44 / UTC

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17:16 Nike Neutral UBS AG
15:41 Nike Outperform Bernstein Research
13.07.26 Nike Outperform Bernstein Research
03.07.26 Nike Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Nike Overweight Barclays Capital