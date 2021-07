ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Novartis auf 'Market-Perform' - Ziel 92 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 92 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe stark abgeschnitten und sich durch die Bank gut geschlagen, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch bei der Generikasparte Sandoz laufe es inzwischen wieder besser, wenngleich noch nicht bestens./tav/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2021 / 06:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

