ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 185 Dollar

11.08.25 11:04 Uhr
NVIDIA Corp.
155,12 EUR -1,86 EUR -1,18%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für NVIDIA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 US-Dollar belassen. In der "Financial Times" kolportierte Zahlungen von Nvidia und AMD an die US-Regierung für eine Freigabe von Chip-Lieferungen nach China seien besser, als den chinesischen Markt für Chips für Künstliche Intelligenz dem Kontrahenten Huaqei zu überlassen, schrieb Stacy Rasgon in einer am Montag vorliegenden Studie./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 04:49 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 04:49 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
10:21NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:21NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
11.06.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

