DAX 26.203 +0,3%ESt50 6.517 +0,6%MSCI World 4.982 +0,1%Top 10 Crypto 8,36 -1,9%Nas 26.363 -0,8%Bitcoin 56.076 +0,3%Euro 1,1541 -0,1%Öl 79,4 -0,0%Gold 4.275 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Rational nach Zahlen auf 'Outperform'

Werte in diesem Artikel
Aktien
RATIONAL AG
691.50 EUR 10.00 EUR 1.47 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RATIONAL nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1050 Euro belassen. Analyst Philippe Lorrain attestierte dem Großküchenausrüster in einer ersten Reaktion am Donnerstag ein solides Quartal. Das operative Ergebnis (Ebit) und das Nettoergebnis hätten die Konsensschätzungen um vier respektive drei Prozent übertroffen./rob/bek/ck

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:08 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Aktuelle RATIONAL Aktie News

Werbung

RATIONAL Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RATIONAL nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
09:51 RATIONAL Outperform Bernstein Research
20.07.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research
03.07.26 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.07.26 RATIONAL Sector Perform RBC Capital Markets
02.07.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research