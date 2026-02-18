DAX25.075 -0,8%Est506.056 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6300 -1,8%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.625 +0,4%Euro1,1789 ±0,0%Öl71,29 +1,4%Gold4.992 +0,3%
Biogen-Aktie stabil: Rückschlag für Alzheimer-Mittel Lecanemab Biogen-Aktie stabil: Rückschlag für Alzheimer-Mittel Lecanemab
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Renault auf 'Outperform' - Ziel 43 Euro

19.02.26 11:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Renault S.A.
31,71 EUR -1,22 EUR -3,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Der Fokus liege bei dem Autobauer auf dem 2026er Ausblick, der zwar etwas unter dem Konsens liege, was aber in etwa der Erfahrung von bisherigen Branchenberichten entspreche, schrieb Stephen Reitman am Donnerstag./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:55 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

