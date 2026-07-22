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ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Renault auf 'Outperform' - Ziel 43 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der erste Eindruck sei, dass die Konsensschätzungen im ersten Halbjahr behaglich übertroffen wurden, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies deute darauf hin, dass der Autobauer über mehr Handlungsspielraum verfüge, als es dem Unternehmen zugestanden werde./rob/tih/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:58 / UTC

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21:26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
21:26 Renault Outperform Bernstein Research
03.07.26 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Renault Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.07.26 Renault Hold Deutsche Bank AG