ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Roche auf 'Outperform' - Ziel 400 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche nach Umsatzzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Das dritte Quartal sei ordentlich verlaufen für den Pharmakonzern, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die angehobenen Jahresziele ließen außerdem noch weiter Spielraum, um übertroffen zu werden./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2021 / 06:33 / UTC

