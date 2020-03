ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 32,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach dem Kapitalmarkttag des Energiekonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Die präsentierten Geschäftsziele bis 2022 seien konservativ, lägen aber im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2020 / 13:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2020 / / UTC

