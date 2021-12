ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Ryanair auf 'Market-Perform' - Ziel 18,40 Euro

Aktien in diesem Artikel Ryanair 15,92 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ryanair nach gesenkten Jahreszielen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 18,40 Euro belassen. Der irische Billigflieger erwarte wegen der Beschränkungen durch die Virusvariante Omikron nun einen mehr als doppelt so hohen Verlust im laufenden Geschäftsjahr 2021/22 und habe auch seine Kapazitäten für Januar deutlich gekappt, schrieb Analyst Alexander Irving in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Spannbreite der erwarteten Verluste dürfte enger gefasst werden, sobald Ryanair mehr Klarheit über die weiteren Entwicklungen habe./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2021 / 17:14 / UTC

