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ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 32,50 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Die Airline hab mit ihrem ersten Geschäftsquartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Alex Irving in einer Reaktion am Montag. Die Sommer-Ticketpreise entwickelten sich etwas schwächer./rob/ajx/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 05:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 05:31 / UTC

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09:31 Ryanair Outperform Bernstein Research
09:26 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
09:11 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 Ryanair Outperform Bernstein Research