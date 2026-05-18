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ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 32 Euro

19.05.26 12:38 Uhr
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Ryanair
23,00 EUR -0,45 EUR -1,92%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Outperform" belassen. Die Airline spreche offen vom möglichen Scheitern von Konkurrenten und bereite sich darauf durch Anhäufen von Liquidität vor, schrieb Alex Irving am Montag. Entweder komme es bei den Treibstoffpreisen zu einer Entlastung oder in der Branche komme es zu Kapazitätskürzungen oder Pleiten. Letzteres wäre kurzfristig schmerzvoller, für den Billigflieger Ryanair längerfristig aber vorteilhafter./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 16:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 05:00 / UTC

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12.11.2020Ryanair ReduceKepler Cheuvreux
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