ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt SAP auf 'Outperform' - Ziel 114 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SAP (SAP SE) nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Das schwungvolle Cloud-Geschäft lasse andere Bereiche weiter hinter sich, drücke aber zugleich auf die Profitabilität, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Außerdem gebe es weiter Gegenwind von Währungsseite, der nun aber nachlassen dürfte./tih/la

Datum der Analyse: 18.10.2018

