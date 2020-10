ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt SAP auf 'Outperform' - Ziel 159 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SAP (SAP SE) trotz schwacher Zahlen und verschobener Mittelfristziele auf "Outperform" mit einem Kursziel von 159 Euro belassen. Im dritten Quartal habe der Softwarekonzern die Erwartungen in vielerlei Hinsicht verfehlt, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Montag vorliegenden Studie. Wichtiger sei aber wohl der überarbeitete Ausblick für dieses Jahr und vor allem die aufgeschobenen Mittelfristziele. SAP lege in der Corona-Krise die Wunden offen, um die Anleger auf die kommenden Jahre vorzubereiten./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2020 / 03:59 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

