ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Sartorius auf 'Outperform' - Ziel 284 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius (Sartorius vz) im Nachgang des jüngsten Kapitalmarkttags auf "Outperform" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Der Pharma- und Laborausrüster wolle sich zu einem der fortschrittlichsten Akteure im Bereich der digitalen Bioprozesstechnik entwickeln und habe dafür den Weg näher skizziert, schrieb Delphine Le Louet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Bewertung der Aktie schrieb sie, dass neben der Branchenerholung auch Marktexpansionen und die führende Stellung bei Single-Use-Technologien verkannt werde./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 18:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 06:26 / UTC
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