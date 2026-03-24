DAX22.978 +1,5%Est505.652 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4400 +4,3%Nas21.762 -0,8%Bitcoin61.543 +1,3%Euro1,1589 -0,2%Öl99,67 -0,2%Gold4.544 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX legt zu -- BioNTech, Ölaktien, Commerzbank, Rüstungsaktien, Merck & Co., Novo Nordisk, GameStop, Goldpreis, Ölpreis, BASF, VW im Fokus
Top News
EnBW-Aktie steigt: Rekordsumme in grüne Energie und Netzausbau investiert EnBW-Aktie steigt: Rekordsumme in grüne Energie und Netzausbau investiert
Hot Stocks heute: Ölpreis fällt - Chance für Chemie-Aktien? BASF, LANXESS & Gold vor der nächsten Bewegung Hot Stocks heute: Ölpreis fällt - Chance für Chemie-Aktien? BASF, LANXESS & Gold vor der nächsten Bewegung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Sartorius auf 'Outperform' - Ziel 284 Euro

25.03.26 12:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG Vz.
213,00 EUR 2,20 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius (Sartorius vz) im Nachgang des jüngsten Kapitalmarkttags auf "Outperform" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Der Pharma- und Laborausrüster wolle sich zu einem der fortschrittlichsten Akteure im Bereich der digitalen Bioprozesstechnik entwickeln und habe dafür den Weg näher skizziert, schrieb Delphine Le Louet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Bewertung der Aktie schrieb sie, dass neben der Branchenerholung auch Marktexpansionen und die führende Stellung bei Single-Use-Technologien verkannt werde./rob/tih/ck

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 18:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 06:26 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
12:26Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
11:56Sartorius vz OutperformBernstein Research
23.03.2026Sartorius vz NeutralUBS AG
20.03.2026Sartorius vz OverweightBarclays Capital
19.03.2026Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12:26Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
11:56Sartorius vz OutperformBernstein Research
20.03.2026Sartorius vz OverweightBarclays Capital
19.03.2026Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
18.03.2026Sartorius vz OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
23.03.2026Sartorius vz NeutralUBS AG
18.03.2026Sartorius vz Sector PerformRBC Capital Markets
17.03.2026Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.03.2026Sartorius vz NeutralUBS AG
06.03.2026Sartorius vz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen