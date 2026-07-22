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ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Sartorius auf 'Outperform' - Ziel 284 Euro

Werte in diesem Artikel
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Sartorius AG Vz.
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius (Sartorius vz) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Delphine Le Louet bescheinigte dem Labor- und Pharmazulieferer am Donnerstag nach dessen Geschäftszahlen ein solides erstes Halbjahr. Die Margen zögen an./rob/ajx/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:10 / UTC

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DatumRatingAnalyst
15:41 Sartorius vz Outperform Bernstein Research
11:41 Sartorius vz Sector Perform RBC Capital Markets
21.07.26 Sartorius vz Outperform Bernstein Research
13.07.26 Sartorius vz Neutral UBS AG
10.07.26 Sartorius vz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)