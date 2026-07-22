ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Sartorius auf 'Outperform' - Ziel 284 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius (Sartorius vz) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Delphine Le Louet bescheinigte dem Labor- und Pharmazulieferer am Donnerstag nach dessen Geschäftszahlen ein solides erstes Halbjahr. Die Margen zögen an./rob/ajx/he
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Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:10 / UTC
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|Datum
|Rating
|Analyst
|15:41
|Sartorius vz Outperform
|Bernstein Research
|11:41
|Sartorius vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Sartorius vz Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Sartorius vz Neutral
|UBS AG
|10.07.26
|Sartorius vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)