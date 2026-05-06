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ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Siemens Healthineers auf 'Outperform'

07.05.26 13:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
34,00 EUR -1,49 EUR -4,20%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52,15 Euro belassen. Das Umsatzwachstum und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Medizintechnikkonzerns hätten die Konsensschätzungen verfehlt, während das bereinigte Ergebnis je Aktie darüber liege, schrieb Susannah Ludwig am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Ausblickssenkung wegen der Herausforderungen im Diagnostikgeschäft sowie der anziehenden Inflation komme nach entsprechenden vorherigen Signalen des Unternehmens nicht ganz überraschend. Die im Verhältnis zum Umsatz schwache Auftragslage dürfte am Markt indes mit Vorsicht betrachtet werden./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:46 / UTC

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10:36Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
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13:01Siemens Healthineers NeutralUBS AG
07.04.2026Siemens Healthineers NeutralUBS AG
07.04.2026Siemens Healthineers NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.03.2026Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
06.02.2026Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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