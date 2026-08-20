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ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt SpaceX auf 'Outperform' - Ziel 248 Dollar

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 248 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Douglas Harned beleuchtete am Donnerstag Chancen und Herausforderungen für das Mobilfunkgeschäft des Weltraum- und KI-Konzerns. Die Verbindung ins All gebe es seit Jahrzehnten. Inzwischen seien die Geräte kleiner geworden, die Rechner leistungsfähiger und der Speicherplatz üppig. Was aber unverändert geblieben sei, sei die schiere Distanz als physikalische Hürde - selbst bis zur niedrigen Erdumlaufbahn. Harned erinnerte daran, dass er die Multi-Billionen-Marktkapitalisierungschance vor allem mit dem Raumfahrtprogramm und KI-Rechenzentren im Orbit begründet hatte./ag/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 22:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 04:05 / UTC

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08:31 SpaceX Outperform Bernstein Research
20.08.26 SpaceX Verkaufen DZ BANK
17.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 SpaceX Buy UBS AG
10.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG

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