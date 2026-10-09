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ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt SpaceX auf 'Outperform' - Ziel 248 Dollar

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SpaceX
149.00 EUR 5.92 EUR 4.14 %
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 248 US-Dollar belassen. Die Experten zeigten sich am Freitag nicht überrascht über den Kauf eines Frequenzspektrums für den Aufbau eines Mobilfunknetzes: "Wir hatten dieses Szenario bereits als sehr wahrscheinlich eingestuft. Der Abschluss erfolgt allerdings bereits rund einen Monat vor dem geplanten Ende der Auktion." Die Analysten gehen davon aus, dass sich SpaceX die Option eines terrestrischen Netzaufbaus weiter offen hält. Dies zu beachten sei wichtig, da der Frequenzerwerb noch keine Verpflichtung bedeute, ein landesweites Mobilfunknetz aufzubauen, hieß es./bek/gl

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Dies schrieb Douglas S. Harned in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 21:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 21:35 / UTC

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Datum Rating Analyst
14:11 SpaceX Outperform Bernstein Research
30.09.26 SpaceX Buy UBS AG
30.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
29.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG

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