DAX24.154 -0,8%Est505.844 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,30 -2,4%Nas26.274 +0,1%Bitcoin68.809 -0,8%Euro1,1746 -0,3%Öl106,8 +2,1%Gold4.704 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 Micron Technology 869020 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Allianz 840400 BASF BASF11 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Asiens Börsen uneins -- Warnstreiks bei Deutscher Telekom -- Plug Power mit durchwachsenen Zahlen -- BuzzFeed, Aramco, DroneShield, Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Ausblick: ProSiebenSa.t1 Media SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: ProSiebenSa.t1 Media SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Shelly mit kräftigem Gewinnplus - Aktie deutlich höher Shelly mit kräftigem Gewinnplus - Aktie deutlich höher
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Ströer auf 'Market-Perform' - Ziel 36 Euro

12.05.26 09:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
39,20 EUR 0,08 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer (Ströer SECo) nach Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Resultate seien geprägt vom organischen Umsatz, der leicht über dem Analystenkonsens liege, schrieb Annick Maas am Dienstag. Spekulationen über ein Übernahmeangebot der Finanzinvestoren Blackstone und I-Squared seien nicht kommentiert worden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:48 / UTC

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumMeistgelesen

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
09:16Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:11Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
22.04.2026Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
21.04.2026Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09:16Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
21.04.2026Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.04.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:11Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
13.04.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
16.03.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
06.03.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
06.03.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
19.09.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
10.08.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.07.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ströer SE & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen