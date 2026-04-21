ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt T-Mobile US auf 'Market-Perform'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) -
Bernstein belässt T-Mobile US auf 'Market-Perform'
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US nach einem Bloomberg-Bericht über einen möglichen Zusammenschluss mit dem Mutterkonzern Deutsche Telekom auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Aktuell gebe es mehr Fragen als Antworten, doch sein Gesamteindruck sei, dass eine solche Transaktion netto negativ für die Aktionäre von T-Mobile US sein dürfte, schrieb Laurent Yoon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte es etwa zu einem Konglomeratsabschlag kommen, was er für wahrscheinlich halte, wären die T-Mobile-Aktionäre unverhältnismäßig stark davon betroffen./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 04:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 04:59 / UTC
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