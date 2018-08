ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Tesla auf 'Market-Perform' - Ziel 265 US-Dollar

Tesla 284,33 EUR 11,74% Charts

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe Fortschritte gemacht, die Erwartungen insgesamt erfüllt sowie bei der Bruttomarge übertroffen, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da es aber weiterhin an Klarheit über die langfristige Profitabilität fehle, bleibe das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktien neutral bis leicht negativ./mis/la

Datum der Analyse: 02.08.2018

