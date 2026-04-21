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ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Tui nach Gewinnwarnung auf 'Market-Perform'

22.04.26 12:04 Uhr
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TUI AG
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NEW YORK (dpa-AFX) - Bernstein belässt Tui nach Gewinnwarnung auf 'Market-Perform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TUI nach Prognoseüberarbeitungen durch den Reiseveranstalter auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,20 Euro belassen. Die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr sei ausgesetzt und die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) gesenkt worden, schrieb Richard J. Clarke in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Dabei verwies der Analyst auf die schwache Nachfrage. Bemerkenswert sei, dass dies keine Warnung sei, die in erster Linie auf gestiegene Treibstoffkosten zurückgehe, da 83 Prozent des Kerosins für den Sommer und 80 Prozent des Kreuzfahrttreibstoffs abgesichert seien./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:07 / UTC

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