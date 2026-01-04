ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Unilever auf 'Outperform' - Ziel 5800 Pence

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Nach wochenlangen Spekulationen sei nun eine Einigung mit McCormick über den Verkauf des Großteils von Unilevers Lebensmittelgeschäft erzielt worden, schrieb Callum Elliott in einer ersten Reaktion am Dienstag. Obwohl der Kaufpreis und die Wertverteilung auf den ersten Blick günstig für Unilever erschienen, seien die Auswirkungen des Geschäfts aus Handelssicht "weniger unmittelbar positiv". Das fusionierte Unternehmen dürfte hoch verschuldet sein und die Hauptnotierung in den USA dürfte voraussichtlich erheblichen Verkaufsdruck seitens der europäischen Unilever-Aktionäre auslösen./ck/rob/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 14:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 14:23 / UTC