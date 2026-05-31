ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Unilever auf 'Outperform' - Ziel 5800 Pence

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 20:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 02:00 / UTC

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Die Analysten Alexia Howard und Callum Elliott beschäftigten sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit der Übernahme des Lebensmittelsparte durch den US-Konzern McCormick. Die geplante Verschmelzung habe offenbar keine der beiden Aktionärsgruppen zufriedengestellt. Die pessimistische Einschätzung sei wohl, dass es sich vorerst um "totes Kapital" handeln werde./tih/he

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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