ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Volkswagen auf 'Market-Perform' - Ziel 100 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Positiv zu werten sei der bestätigte Zielkorridor für die operative Umsatzrendite 2026, auch wenn sich der Umsatzausblick des Autokonzerns eingetrübt habe, schrieb Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:31 / UTC
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