ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Volkswagen auf 'Market-Perform' - Ziel 100 Euro

07.09.26 16:49 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) (VW) nach der überraschenden Einigung auf ein Sparpaket auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Im Rahmen einer Analystenkonferenz habe es von vielen Seiten Applaus für eine "historische Vereinbarung" gegeben, schrieb Stephen Reitman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte bemüht daraufhin die Weisheit, dass "eine Reise von tausend Meilen mit einem einzigen Schritt" beginne, aber auch noch viel schiefgehen könne. Die Ziele seien äußerst ehrgeizig und es bestehe noch die Gefahr, dass der Betriebsrat nicht so kompromissbereit bleibe. Es komme nun auf die Umsetzung an./rob/tih/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2026 / 22:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 04:00 / UTC

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