ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Volkswagen Vorzüge auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Bernstein Research hat Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Angesichts des Drucks der Politik und der Regulierer auf den Autosektor sowie zunehmender Nachfragesorgen dürften Investoren der Branche weiterhin eher die kalte Schulter zeigen, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er befürchtet ein Überangebot an Elektro-Autos ab 2021. Sollte die Nachfrage träge sein, dürften die E-Autos mit hohen Rabatten losgeschlagen oder zu attraktiven Konditionen finanziert werden, was die Hersteller nach dem hohen Entwicklungsaufwand finanziell weiter belasten würde. Darunter dürften eher Anbieter wie VW leiden, die voll auf E-Autos setzten, während vorsichtigere Hersteller wie BMW und womöglich PSA die Gewinner wären./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2019 / / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------