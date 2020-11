ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Volkswagen-Vorzüge auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) vor der Sitzung des Präsidiums des Aufsichtsrats auf "Underperform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. In der Sitzung werde es auch um die Zukunft von Vorstandschef Herbert Diess gehen, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Montag vorliegenden Studie. Entweder werde Diess gestützt oder seine Amtszeit werde enden. Das Machtvakuum, das den Autobauer bereits seit Juni überschatte, sollte beendet werden, so Ellinghorst./ajx/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2020 / 15:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC

