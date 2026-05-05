ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt AMD auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 525 Dollar
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) von 265 fast verdoppelt auf 525 US-Dollar und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Er sei bei AMD stets eher ein Spätzünder gewesen, gestand Analyst Stacy Rasgon am Mittwoch nach dem sehr starken Quartalbericht ein. Er sei kontinuierlich überrascht worden - nicht nur durch die geschäftliche Stärke des Halbleiterkonzerns, sondern auch durch die der Aktie. Seine Empfehlung fühle sich spät an, seine Analyse ergebe aber für 2027 ein Ergebnis je Aktie von mehr als 14 Dollar und 2028 könnten es bis zu 20 Dollar werden, wenn der KI-Boom sich fortsetze. Trotz der Risiken auf aktuellem Niveau habe dies ausgereicht, ihn zum "Outperform" zu überreden./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 03:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 03:20 / UTC
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