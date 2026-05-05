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ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt AMD auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 525 Dollar

06.05.26 08:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
352,75 EUR 48,75 EUR 16,04%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) von 265 fast verdoppelt auf 525 US-Dollar und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Er sei bei AMD stets eher ein Spätzünder gewesen, gestand Analyst Stacy Rasgon am Mittwoch nach dem sehr starken Quartalbericht ein. Er sei kontinuierlich überrascht worden - nicht nur durch die geschäftliche Stärke des Halbleiterkonzerns, sondern auch durch die der Aktie. Seine Empfehlung fühle sich spät an, seine Analyse ergebe aber für 2027 ein Ergebnis je Aktie von mehr als 14 Dollar und 2028 könnten es bis zu 20 Dollar werden, wenn der KI-Boom sich fortsetze. Trotz der Risiken auf aktuellem Niveau habe dies ausgereicht, ihn zum "Outperform" zu überreden./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 03:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 03:20 / UTC

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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

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Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

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24.02.2026AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
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07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
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05.11.2025AMD (Advanced Micro Devices) BuyUBS AG
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31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.07.2017AMD (Advanced Micro Devices) UnderweightBarclays Capital
07.07.2015AMD SellUBS AG
23.08.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
23.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
11.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) sellGoldman Sachs Group Inc.

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