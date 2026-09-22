DAX 25.535 -0,2%ESt50 6.315 -0,1%MSCI World 4.978 +1,3%Top 10 Crypto 11,29 -3,2%Nas 27.122 +2,3%Bitcoin 74.512 -1,2%Euro 1,1463 -0,0%Öl 101,8 +1,5%Gold 4.322 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Engie auf 'Outperform' trotz Zielsenkung

Werte in diesem Artikel
Aktien
Engie (ex GDF Suez)
23.81 EUR 0.20 EUR 0.85 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Engie (Engie (ex GDF Suez)) von 29,40 auf 27,70 Euro gesenkt, die Aktien nach ihrem Rückschlag aber von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Dieser habe beim Energiekonzern nun für ein attraktives Verhältnis von Chancen und Risiken gesorgt, schrieb Bartlomiej Kubicki am Montag. Die politische Unsicherheit in Frankreich sei mehr oder weniger eingepreist, doch das Unternehmen sei für bessere Zeiten positioniert. Mehrere Bereiche könnten von dem aktuellen Konjunktur- und Rohstoffumfeld profitieren./tih/ag

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 11:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 04:00 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Aktuelle Engie (ex GDF Suez) Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Engie (ex GDF Suez) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Engie (ex GDF Suez) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:06 Engie (ex GDF Suez) Outperform Bernstein Research
09.09.26 Engie (ex GDF Suez) Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Engie (ex GDF Suez) Market-Perform Bernstein Research
14.04.26 Engie (ex GDF Suez) Market-Perform Bernstein Research
02.04.25 Engie (ex GDF Suez) Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.