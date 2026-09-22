ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Engie auf 'Outperform' trotz Zielsenkung
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Engie (Engie (ex GDF Suez)) von 29,40 auf 27,70 Euro gesenkt, die Aktien nach ihrem Rückschlag aber von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Dieser habe beim Energiekonzern nun für ein attraktives Verhältnis von Chancen und Risiken gesorgt, schrieb Bartlomiej Kubicki am Montag. Die politische Unsicherheit in Frankreich sei mehr oder weniger eingepreist, doch das Unternehmen sei für bessere Zeiten positioniert. Mehrere Bereiche könnten von dem aktuellen Konjunktur- und Rohstoffumfeld profitieren./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 11:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 04:00 / UTC
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