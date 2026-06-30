ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Gerresheimer auf 'Market-Perform' - Ziel erhöht
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Gerresheimer von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 18,90 auf 28,70 Euro angehoben. Im Juni habe es von dem Verpackungshersteller schon die zweite Gewinnwarnung binnen drei Monaten gegeben, erwähnte Delphine Le Louet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit den neu formulierten Eckdaten für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 habe das Unternehmen aber womöglich einen Schritt gemacht, um die "schwierigen Zeiten" hinter sich zu lassen. Das Profil von Chancen und Risiken sei nun ausgewogen./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 06:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 06:46 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Gerresheimer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gerresheimer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent