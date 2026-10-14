ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Givaudan-Ziel auf 3004 Franken - 'Underperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Givaudan von 2886 auf 3004 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Aromenhersteller habe im dritten Quartal ein starkes organisches Wachstum verzeichnet, schrieb Victoria Nice in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie schraubte ihre Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2026 und 2027 nach oben./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 21:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 03:00 / UTC
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