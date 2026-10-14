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ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Givaudan-Ziel auf 3004 Franken - 'Underperform'

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Givaudan AG
4,062.00 EUR 12.00 EUR 0.30 %
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Givaudan von 2886 auf 3004 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Aromenhersteller habe im dritten Quartal ein starkes organisches Wachstum verzeichnet, schrieb Victoria Nice in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie schraubte ihre Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2026 und 2027 nach oben./rob/edh/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 21:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 03:00 / UTC

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Datum Rating Analyst
10:41 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
09:11 Givaudan Underperform Bernstein Research
13.10.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Givaudan Underperform Bernstein Research

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