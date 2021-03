ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Henkel auf 'Market-Perform' - Ziel 92 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Henkel (Henkel vz) von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 85 auf 92 Euro angehoben. Die Stimmung unter den Henkel-Aktionären dürfte sich im Zuge von Lockdown-Lockerungen und dem derzeit am Markt gespielten Reflationsthema verbessern, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für eine positive Haltung müssten aber konkrete Beweise dafür folgen, dass die Trendwende auch tatsächlich zum Tragen komme./tih/gl

