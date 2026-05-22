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ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Iberdrola-Ziel auf 19,80 Euro - 'Market-Perform'

28.05.26 09:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Iberdrola SA
19,79 EUR 0,29 EUR 1,46%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Iberdrola (Iberdrola SA) von 17,30 auf 19,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die strategische Positionierung des Versorgers passe immer besser zu den strukturellen Wachstumsthemen, schrieb Jorge Alonso Suils am Mittwochabend. Die Chancen seien aktuell aber bereits eingepreist./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 20:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 04:50 / UTC

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08:51Iberdrola SA Market-PerformBernstein Research
21.05.2026Iberdrola SA HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2026Iberdrola SA Sector PerformRBC Capital Markets
29.04.2026Iberdrola SA Market-PerformBernstein Research
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28.06.2021Iberdrola SA UnderperformRBC Capital Markets
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