DAX25.178 +0,3%Est506.086 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4000 +3,6%Nas26.917 +0,9%Bitcoin63.337 +0,5%Euro1,1637 -0,1%Öl93,79 +0,5%Gold4.516 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 SAP 716460 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran offenbar vor Einigung: DAX etwas fester -- Asiens Börsen uneins -- Dell von KI-Boom beflügelt -- Erwartungen an SpaceX-IPO wohl gesenkt -- DroneShield, IBM, CTS Eventim im Fokus
Top News
Hoffnung auf Fortschritte im Iran-Konflikt: DAX leicht im Plus - Rekordhoch wieder im Visier Hoffnung auf Fortschritte im Iran-Konflikt: DAX leicht im Plus - Rekordhoch wieder im Visier
Infineon und NVIDIA wollen KI-Rechenzentren grundlegend verändern - was das für die Aktien bedeutet Infineon und NVIDIA wollen KI-Rechenzentren grundlegend verändern - was das für die Aktien bedeutet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Iberdrola-Ziel auf 19,80 Euro - 'Market-Perform'

29.05.26 09:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Iberdrola SA
19,53 EUR 0,08 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Iberdrola (Iberdrola SA) von 17,30 auf 19,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die strategische Positionierung des Versorgers passe immer besser zu den strukturellen Wachstumsthemen, schrieb Jorge Alonso Suils am Mittwochabend. Die Chancen seien aktuell aber bereits eingepreist./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 20:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 04:50 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Iberdrola SA

DatumMeistgelesen

Analysen zu Iberdrola SA

DatumRatingAnalyst
28.05.2026Iberdrola SA Market-PerformBernstein Research
27.05.2026Iberdrola SA OverweightBarclays Capital
26.05.2026Iberdrola SA OverweightBarclays Capital
21.05.2026Iberdrola SA HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2026Iberdrola SA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.05.2026Iberdrola SA OverweightBarclays Capital
26.05.2026Iberdrola SA OverweightBarclays Capital
08.01.2026Iberdrola SA BuyUBS AG
12.12.2025Iberdrola SA BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.12.2025Iberdrola SA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
28.05.2026Iberdrola SA Market-PerformBernstein Research
21.05.2026Iberdrola SA HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2026Iberdrola SA Sector PerformRBC Capital Markets
29.04.2026Iberdrola SA Market-PerformBernstein Research
29.04.2026Iberdrola SA Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
05.05.2026Iberdrola SA VerkaufenDZ BANK
28.10.2025Iberdrola SA VerkaufenDZ BANK
21.07.2021Iberdrola SA UnderperformRBC Capital Markets
28.06.2021Iberdrola SA UnderperformRBC Capital Markets
05.07.2016Iberdrola UnderperformBNP PARIBAS

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Iberdrola SA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen