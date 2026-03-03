DAX24.219 +0,1%Est505.871 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5000 -1,5%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.832 +0,6%Euro1,1619 -0,1%Öl83,67 +1,3%Gold5.155 +0,3%
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Kering auf 'Market-Perform' - Ziel 235 Euro

05.03.26 13:58 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kering von 250 auf 235 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft. Der Luxuskonzern verfolge den Ansatz "langsam und stetig", um wieder mehr Schwung in seine Marken zu bringen, schrieb Luca Solca am Mittwochnachmittag. Das Debüt des neuen Kreativdirektors von Gucci sei zwar kein "Homerun" gewesen, aber ein Schritt in die richtige Richtung./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 12:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 16:35 / UTC

