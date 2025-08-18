ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Safran auf 'Outperform' und Ziel auf 370 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat SAFRAN von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 320 auf 370 Euro angehoben. Die Stärke im Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sollte bis zum Ende des Jahrzehnts ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum unterstützen, schrieb Adrien Rabier in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Die mittelfristigen Ziele des Triebwerksherstellers seien zu konservativ und dürften nach oben korrigiert werden. Dazu habe die jüngst unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie eine im Branchenvergleich attraktive Bewertung beschert./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 19:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 05:00 / UTC
