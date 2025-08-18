DAX24.279 ±0,0%ESt505.464 -0,2%Top 10 Crypto15,90 -1,8%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.795 -0,3%Euro1,1653 ±0,0%Öl67,28 +0,4%Gold3.340 -0,2%
Vor Notenbankertreffen in Jackson Hole: DAX stabil -- Asiens Börsen tiefer -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und senkt Verluste
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Safran auf 'Outperform' und Ziel auf 370 Euro

21.08.25 09:50 Uhr
SAFRAN S.A.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat SAFRAN von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 320 auf 370 Euro angehoben. Die Stärke im Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sollte bis zum Ende des Jahrzehnts ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum unterstützen, schrieb Adrien Rabier in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Die mittelfristigen Ziele des Triebwerksherstellers seien zu konservativ und dürften nach oben korrigiert werden. Dazu habe die jüngst unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie eine im Branchenvergleich attraktive Bewertung beschert./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 19:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 05:00 / UTC

Analysen zu SAFRAN S.A.

DatumRatingAnalyst
10:01SAFRAN OutperformBernstein Research
20.08.2025SAFRAN BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025SAFRAN NeutralUBS AG
12.08.2025SAFRAN KaufenDZ BANK
04.08.2025SAFRAN BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:01SAFRAN OutperformBernstein Research
20.08.2025SAFRAN BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025SAFRAN KaufenDZ BANK
04.08.2025SAFRAN BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025SAFRAN BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025SAFRAN NeutralUBS AG
03.07.2025SAFRAN NeutralUBS AG
28.04.2025SAFRAN NeutralUBS AG
25.04.2025SAFRAN NeutralUBS AG
31.03.2025SAFRAN NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2022SAFRAN UnderperformJefferies & Company Inc.
21.03.2022SAFRAN UnderperformJefferies & Company Inc.
24.02.2022SAFRAN UnderperformJefferies & Company Inc.
08.02.2022SAFRAN UnderperformJefferies & Company Inc.
27.02.2020SAFRAN UnderperformJefferies & Company Inc.

