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ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Air Liquide auf 193 Euro - 'Outperform'

Werte in diesem Artikel
Aktien
Air Liquide S.A.
170.66 EUR -3.08 EUR -1.77 %
Charts | News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 192 auf 193 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Überraschend gute Geschäftszahlen und höhere Unternehmensziele müssten in der Berichtssaison zum dritten Quartal nicht wahrscheinlicherweise zu positiven Kursentwicklungen führen, schrieb James Hooper in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Latte für Hersteller von Zusatzstoffen für die Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie liege nach den jüngsten Givaudan-Zahlen hoch. Für den Lacke-Konzern Akzonobel erschienen die Gewinnerwartungen des Marktes für 2026 indes noch zu niedrig, eine leichte Anhebung der Ziele könnte also ausreichen. In mehreren Fällen spielten jedoch andere Faktoren eine ebenso große Rolle wie die Quartalszahlen selbst, etwa M&A-Vorhaben bei Linde (möglicher Lincare-Verkauf) und BASF (mögliche Evonik-Übernahme) oder der Agrarzyklus bei BASF. Analyst Hooper sieht in diesem Umfeld Spielraum für taktische Long-Positionen bei Air Products und Akzonobel sowie für taktische Short-Positionen bei Solvay und Clariant./mis/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:07 / UTC

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Datum Rating Analyst
08:41 Air Liquide Outperform Bernstein Research
15.10.26 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
13.10.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research

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