ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Applied Materials an - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Applied Materials nach Zahlen von 175 auf 230 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chipindustrie-Ausrüster habe die Erwartungen im abgelaufenen Geschäftsquartal übertroffen und der Ausblick auf das neue Quartal sei sehr gut, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen an./mis/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2024 / 02:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2024 / 02:10 / UTC

