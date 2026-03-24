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ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für ASML auf 1700 Euro - 'Outperform'

26.03.26 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1.162,80 EUR -44,80 EUR -3,71%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML (ASML NV) von 1600 auf 1700 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Hersteller von DRAM-Speicherchips beschleunigten ihren Kapazitätsausbau, was angesichts der damit verbundenen höheren Investitionsausgaben eine der Hauptthesen für seine positive Bewertung von ASML gewesen sei, schrieb David Dai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Analyst rechnet daher bis Ende 2028 mit signifikantem Wachstum des Halbleiterausrüsters. Die Aktie bleibe in der Chipbranche sein "Top Pick" in Europa./ck/tih

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Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 14:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:30 / UTC

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DatumRatingAnalyst
09:51ASML NV OutperformBernstein Research
10.03.2026ASML NV BuyUBS AG
04.03.2026ASML NV BuyUBS AG
03.03.2026ASML NV BuyUBS AG
25.02.2026ASML NV BuyDeutsche Bank AG
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25.02.2026ASML NV BuyDeutsche Bank AG
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29.01.2026ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
28.01.2026ASML NV HaltenDZ BANK
28.01.2026ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
26.01.2026ASML NV Equal WeightBarclays Capital
14.01.2026ASML NV Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.07.2020ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.06.2018ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.07.2016ASML VerkaufenIndependent Research GmbH
01.04.2016ASML UnderperformBNP PARIBAS
21.01.2016ASML SellS&P Capital IQ

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